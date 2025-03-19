قافلة طبية ودينية لجامعة الوادى الجديد بقرى بغداد وجورمشين وعدن وجدة بباريس

نظم قطاع خدمة البيئة وتنمية المجتمع بجامعة الوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع كلية الطب وكلية الآداب قافلة طبية ودينية بقرى بغداد وجورمشين وعدن وجدة للكشف على المواطنين بهذه القرى بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب في تخصصات مختلفة بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة باريس ورؤساء القرى برئاسة عبدالناصر محمد صالح رئيس مدينة باريس.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادي الجديد، إن القافلة بدأت بندوة عن فضائل شهر رمضان الكريم والتى قدمها الدكتور عيد فايد حسن مدرس بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب.

وأضاف أن القافلة تأتى فى إطار خطة الجامعة لإحياء ليالى رمضان بمراكز وقرى ومدن الوادى الجديد،كما أكد المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة على أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبى على 214 حالة في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والجراحة والأطفال وطب وجراحة العيون والأعصاب وطب الأطفال والصدر والعظام والأنف والأذن.

فيما أعرب المواطنون بقرى بغداد وجورمشين وعدن وجدة عن سعادتهم بمشاركة الجامعة بقوافل طبية مجانية والتى قدمها أساتذة كلية الطب بجامعة الوادى الجديد، متمنين لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة مجتمع الوادى الجديد.

تأتي هذه القافلة برعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة وإشراف الأستاذ الدكتور محمود ذخيرة عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور محمد خلف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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