محافظ الوادي الجديد يتفقد مستشفى الفرافرة المركزي ويتابع الموقف الإنشائي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، الموقف الإنشائي لمستشفى الفرافرة المركزي الجديد، يرافقه الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

ووجّه الزملوط، بالتنسيق مع وزارة الصحة للانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمستشفى خلال العام الحالي، تمهيدًا لبدء التجهيزات العام المقبل ٢٠٢٦م.

كما وجّه محافظ الوادى الجديد، الوحدة المحلية بتجهيز المباني الكائنة أمام المستشفى كمجمع إداري لنقل بعض القطاعات إليها ضمن جهود التنمية وتطوير المنشآت والخدمات داخل المركز.



بدء صرف الدعم الإضافي للأسر المقيدة على البطاقات التموينية لشهري مارس وأبريل

وعلي جانب آخر، أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد صدور التوجيه الوزاري لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن صرف المنحة الإضافية للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدفها الدولة لدعم المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة.

حيث سيتم صرف منحة إضافية لأصحاب البطاقات التموينية بدءًا من اليوم، بحسب عدد الأفراد ووفقًا للحصص المحددة لكل بطاقة دون فرض أي رسوم إضافية على المواطنين، وتظهر المنحة الإضافية للمستحقين في بون صرف الخبز بالمخابز. هذا ويتم الصرف من خلال التجار التموينيين على مستوى المحافظة، ويشمل الدعم قائمة تضم 33 سلعة من السلع التموينية الأساسية التي يمكن للمستفيدين الحصول عليها حتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٥.

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