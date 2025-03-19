الزملوط يفتتح "قاعة الاجتماعات" ويتفقّد مبنى "الضرائب العقارية" الجديد بالفرافرة (صور)

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال وجوده أمس بمركز الفرافرة، أحدث قاعة اجتماعات بمقر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والتي تضم أحدث التجهيزات وتتسع لـ١٨ فردًا، وذلك بحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وعددٌ من المسؤولين المعنيين.

في سياقٍ متصل، قام المحافظ بجولة تفقدية لعدد من المنشآت بمركز الفرافرة، حيث تفقد مبنى الضرائب العقارية الجديد الجاري إنشاؤه، مُشيدًا بجودة المبنى، وموجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا لافتتاحه ودخوله الخدمة.



كما تفقد أعمال "ميدان المسلة"، وعددًا من المباني غير المستغلة شمال مركز الفرافرة (على طريق الداخلة - الفرافرة)، موجهًا باستغلالها في إقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على أهالي المركز.

متابعة الموقف الإنشائي لمستشفى الفرافرة المركزي

وتابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الموقف الإنشائي لمستشفى الفرافرة المركزي الجديد، يرافقه الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.

ووجّه محافظ الوادى الجديد، بالتنسيق مع وزارة الصحة للانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالمستشفى خلال العام الحالي، تمهيدًا لبدء التجهيزات العام المقبل ٢٠٢٦م.

كما وجّه محافظ الإقليم، الوحدة المحلية بتجهيز المباني الكائنة أمام المستشفى كمجمع إداري لنقل بعض القطاعات إليها ضمن جهود التنمية وتطوير المنشآت والخدمات داخل المركز.

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