محافظ الدقهلية يشهد احتفالية حزب الوفد "رواد الأرض" ويكرّم المزارعين

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، احتفالية "رواد الأرض" التي نظمها حزب الوفد في إطار احتفالاته الذهبية، وذلك تكريمًا لجهود المزارعين المتميزين في المحافظة، وتقديرًا لدورهم البارز في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

الدقهلية كانت ولا تزال نموذجًا في العطاء الزراعي والاقتصاد القائم على الإنتاج

وفي كلمته، أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يكرّم المزارعين، مشيدًا بالدور الذي يلعبه أبناء الدقهلية في دعم الإنتاج الزراعي، حيث وصفهم بأنهم "رواد الأرض بحق"، وأكد أن المحافظة كانت ولا تزال نموذجًا في العطاء الزراعي والاقتصاد القائم على الإنتاج، مشددًا على أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي، لما له من دور أساسي في تحقيق الأمن القومي والتنمية المستدامة.

الدقهلية تشهد تطورًا ملحوظًا في أساليب الزراعة الحديثة

وأشار مرزوق إلى أن الدقهلية، تشهد تطورًا ملحوظًا في أساليب الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الزراعية، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للمزارعين من خلال تقديم التسهيلات الممكنة والتوجيه الفني والإرشاد الزراعي، بما يضمن زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

الدقهلية ستواصل دعم العاملين في القطاع الزراعي

ووجّه محافظ الدقهلية الشكر إلى حزب الوفد على هذه المبادرة المتميزة، التي تعكس تقدير الحزب للدور الحيوي للمزارعين، مؤكدًا أن المحافظة ستواصل دعم العاملين في القطاع الزراعي، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير الإنتاج، ودعا المزارعين للاستمرار في تبني التقنيات الحديثة في الزراعة، والاستفادة من دعم الدولة في هذا المجال، لتحقيق إنتاج زراعي أكثر كفاءة، والمساهمة في نهضة الاقتصاد الوطني.

تحفيز المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة

من جهته، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن تكريم المزارعين المتميزين يأتي في إطار تقدير الحزب للدور العظيم الذي يقوم به الفلاح المصري، الذي يعد الركيزة الأساسية للاقتصاد الزراعي، مشيرًا إلى أن الحزب يدعم كل المبادرات التي تسهم في تحفيز المزارعين على تبني الأساليب الزراعية الحديثة، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية، وأضاف أن الوفد يؤمن بأهمية تكاتف الجهود بين القيادة السياسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المزارعين، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس رؤية الحزب في دعم الزراعة كعنصر رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.

تكريم 10 من المتميزين في الإنتاج الزراعي

وخلال الحفل تم تكريم 10 من المتميزين في الإنتاج الزراعي، والذين أثبتوا تفوقهم في مجالات الزراعة والري وطرق الزراعة الحديثة والحصاد والتعبئة، وذلك من خلال تقديم آلات زراعية ومعدات حديثة لهم، تقديرًا لجهودهم في تطوير العملية الزراعية وتحقيق إنتاج وفير بجودة عالية.

عرض الفيلم الوثائقي "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر" ومسيرة الفلاح المصري

كما تضمنت الاحتفالية عرض الفيلم الوثائقي "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر"، وأنتجه معهد الوفد للدراسات السياسية، واستعرض الفيلم مسيرة الفلاح المصري، وجهوده في بناء اقتصاد زراعي قوي، ودوره في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، وذلك من خلال لقطات توثق تاريخ الزراعة في مصر والتحديات التي يواجهها المزارعون، بالإضافة إلى أبرز الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع الحيوي.

حضر الاحتفالية، النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، والأستاذ محمد حلمي سويلم، رئيس اللجنة العامة للوفد بالدقهلية، والدكتور مكرم رضوان، والدكتورة ولاء عبد الفتاح، والنائب خالد الحداد، أعضاء مجلس النواب، والمهندس رضا الشافعي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وهاني أحمد رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وعدد من قيادات الحزب ومسؤولي الإرشاد الزراعي والمهتمين بالشأن الزراعي بالدقهلية، وعدد من القيادات التنفيذية، والشعبية والسياسية.

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