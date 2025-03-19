الأربعاء 19 مارس 2025
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تكريم 58 طالبة حافظة لـ القرآن الكريم بإدارة السرو بدمياط

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم يكرم حفظة القرآن

في احتفال مهيب، كرّمت مدرسة حمزة السنباطي الثانوية بنات بدمياط 58 طالبة حافظة للقرآن الكريم، وذلك بحضور الأستاذ 'ياســـر عماره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، والنائب "وليــد التمــامي" عضو مجلس الشيوخ، وسط أجواء من البهجة والفخر.

 

تكريم 58 طالبة حافظة لكتاب الله بإدارة السرو التعليمية

 

وشهد الحفل، الذي أقيم تحت إشراف عوني شعلان مدير إدارة السرو التعليمية، تكريم 16 طالبة أتقنّ حفظ القرآن الكريم كاملًا، و13 طالبة بلغنّ حفظ 27 جزءًا، و10 طالبات حفظنّ 19 جزءًا، و19 طالبة حفظنّ 10 أجزاء.

 

وكيـل الوزارة يؤكد على أهمية فهم صحيح الدين في بناء شخصية الطالبة وتنمية سلوكياتها الإيجابية وقيمها الأخلاقية

 

وخلال كلمته، حثّ "وكيـل الوزارة" الطالبات على مواصلة قراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه، مؤكدًا على أهمية فهم صحيح الدين في بناء شخصية الطالبة وتنمية سلوكياتها الإيجابية وقيمها الأخلاقية، لتكون قدوة حسنة في مجتمعها.

وكيل الوزارة يكرم 58 طالبة حافظة للقرآن الكريم،
وكيل الوزارة يكرم 58 طالبة حافظة للقرآن الكريم،

من جانبه، قدّم النائب وليد التمامي هدايا تشجيعية للطالبات المكرمات، معربًا عن تقديره لحفظهنّ لكتاب الله، وحثّهنّ على التمسك بتعاليمه السمحة.

وقد عبّرت الطالبات المكرمات عن سعادتهنّ بهذا التكريم، مؤكدات عزمهنّ على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم وتطبيق تعاليمه في حياتهنّ.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تشجيع الطلاب على حفظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الدينية والأخلاقية في نفوسهم.

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الإحتفالية التربية والتعليم السنباطي القرآن الكريم هدايا تشجيعية حفظ القران الكريم عضو مجلس الشيوخ وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم مجلس الشيوخ

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