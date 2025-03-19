الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظ الدقهلية في جولة تفقدية بالمنصورة

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية في المنصورة، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، خلال جولته اليوم الأربعاء أعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء، والتابع لمديرية التربية والتعليم ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير لافتتاحه خلال أيام لدخوله الخدمة وليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمة للرواد.

محافظ الدقهلية يتفقد اعمال تطوير حمام السباحة بشارع الجلاء

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتركيب مقاعد بلاستيكية في المدرجات بدلًا من الدرجات الخرسانية، وذلك حفاظًا على راحة المترددين والجماهير. وأكد على أهمية التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغيير مياه حمام السباحة، لضمان جاهزيته التامة لاستقبال الأنشطة الرياضية المختلفة. 

 

تعزيز البنية التحتية للمنشآت الرياضية

وأشار أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص محافظة الدقهلية على تعزيز البنية التحتية لـ المنشآت الرياضية وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة البدنية، مما يسهم في دعم المواهب الرياضية وتطويرها.

المحافظ يتفقد حالة النظافة والاشغالات بشوارع مدينة المنصورة

وفي ذات السياق تفقد المحافظ حالة النظافة والإشغالات بشوارع مدينة المنصورة ووجه بتكثيف أعمال رفع القمامة أولا بأول وأكد على أهمية رفع الغشغالات لتيسير الحركة المرورية للمشاة والمركبات.

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