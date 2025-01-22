الأربعاء 22 يناير 2025
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محافظات

الشرقية تستعين بالخبرات الصينية للنهوض بالقطاع الزراعي (صور)

وفد صيني يزورالشرقية،
وفد صيني يزورالشرقية، فيتو

استقبل المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وفدا صينيًا في جلسة تشاورية حول كيفية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالمحافظة للنهوض بالإنتاج في القطاع الزراعي بشقيه النباتى والحيواني، والاستفادة من  الخبرات الصينية.

 

زراعة الشرقية تنظم لقاءً توعويا مع مزارعي القمح ضمن مبادرة "ازرع"

وكيل زراعة الشرقية يستقبل الوفد الصيني بمكتبه

 

حضر اللقاء المهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة، والمهندس سمير راشد، مدير عام المتابعة الميدانية والرقابة، والمهندس صبري على سليمان مدير المكتب الفنى.
يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.

وفد صينى يزورالشرقية لبحث النهوض بالانتاج فى القطاع الزراعى،فيتو
وفد صينى يزورالشرقية لبحث النهوض بالانتاج فى القطاع الزراعى،فيتو

زراعة الشرقية تنظم لقاءً توعويا مع مزارعي القمح ضمن مبادرة "ازرع"

 أكد وكيل وزارة الزراعة بـ محافظة الشرقية استكمال المديرية فعاليات مبادرة ازرع التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك من خلال تنفيذ لقاء توعوي مع مزارعي القمح بقرية شوبك إكراش في ديرب نجم.

 

مقابلة المزارعين وتوضيح أهمية المبادرة   

 

وشدد وكيل وزارة الزراعة على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وتنفيذ المدارس الحقلية والندوات الإرشادية للنهوض بإنتاجية المحاصيل الزراعية بدءًا من مرحلة تجهيز الأرض حتى الحصاد وكيفية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال جهاز الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات بالإدارة الزراعية.

وفد صينى يزورالشرقية لبحث النهوض بالانتاج فى القطاع الزراعى،فيتو1
وفد صينى يزورالشرقية لبحث النهوض بالانتاج فى القطاع الزراعى،فيتو1

تشجيع المزارعين على تطبيق التكنولوجيا  

كما تم التشديد على أهمية تشجيع المزارعين على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والممارسات الزراعية الجيدة والتوسع في تطبيق الزراعة التعاقدية للنهوض بالمحاصيل الإستراتيجية مما يساعدهم على زيادة إنتاجيتهم وتقليل تكاليف الإنتاج للمحصول.

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وفد صينى يزورالشرقية وكيل وزارة الزراعة بالشرقية المهندس عماد جنجن وزارة الزراعة اخبارمحافظة الشرقية

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