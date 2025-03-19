اتحاد الكرة يستضيف الاجتماع الفني لمواجهة موزمبيق وأوغندا في تصفيات كأس العالم

اتحاد الكرة، أقيم صباح اليوم الأربعاء الاجتماع الفني لمواجهة منتخبي موزمبيق وأوغندا، في الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي في الثالثة عصر غد الخميس، لعدم مطابقة ملاعب موزمبيق للمعايير الدولية.

مباراة موزمبيق ضد أوغندا

وحضر الاجتماع الفني للمواجهة الذي استضافه مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، إينوك موليفي وإيناسيو كانديدو مراقبا المباراة، تينا المنسق الأمني، محمود حرب منسق المباراة واللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن المباريات، إلى جانب مندوبي منتخبي موزمبيق وأوغندا.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات الناقلة

فيما تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره المنتخب الإثيوبي يوم الجمعة المقبل، ويحتضنها ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وإثيوبيا في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة قنوات أون سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة بي إن سبورت القطرية.

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