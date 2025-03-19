بسبب إهانة الطلاب، وقف أستاذ جامعي بسوهاج عن العمل وإحالته للتحقيق

تصدر، أستاذ بكلية الزراعة جامعة سوهاج، تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق، بسبب شكاوى الطلاب التي وجهت إليه بإهانتهم.

رئيس جامعة سوهاج يوقف أستاذ جامعي عن العمل

ووصف الطلاب “الدكتور” بأنه ‏صاحب مقولة "مبعرفش أنام غير وأنا هاين طالب".

وكان رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، قد تلقى عددا من الشكاوى من طلاب الكلية ضد “الدكتور”، يشكون فيها من تصرفاته غير المسئولة تجاه الطلاب والطالبات، بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية، ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة فى نفوس الطلاب.

رئيس جامعة سوهاج حسن النعماني، فيتو



ودفع ذلك رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني بإحالة عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة، للتحقيق بشأن الشكاوى المقدمة ضده، وإيقافه عن العمل، وذلك وفقًا لبيان رسمي نشره المركز الإعلامي للجامعة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى، حيث اتخذت إدارة الجامعة إجراءاتها تجاه الواقعة.

كما أكدت إدارة جامعة سوهاج، من خلال بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات التأديبية التى نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ وتعديلاته، وأنها لم ولن تتهاون فى مواجهة أى تصرف خارج عن التقاليد الجامعية وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا، وذلك فى إطار حرصها على أداء رسالتها التربوية نحو أبنائها الطلاب داخل الجامعة وخارجها".

وفاة طالبة تفجر شكاوي الطلاب ضد أستاذ الجامعة

جاء في شكوى بعض الطلاب أن “طالبة توفيت منذ عشرة أيام بالسكتة القلبية أثناء محاضرة للدكتور”، مشيرين إلى أن السكتة القلبية حدثت بعد تعرضها للإهانة مرات عديدة من قبل الأستاذ الجامعي، وبعد أن أقسم لها أنها لن تنجح في مادته أبدًا.

كلية الزراعة جامعة سوهاج، فيتو

وتسببت واقعة وفاة الطالبة في حالة من الغضب لدى طلبة كلية الزراعة بجامعة سوهاج، وبعدها تقدم الطلاب بعدد من الشكاوى ضد “الدكتور”، أو كما يوصف بأنه صاحب مقولة "مبعرفش أنام غير وأنا هاين طالب"، يصفون فيها تعامل دكتور الزراعة معهم، ويصفونه بأنه أخل بالتقاليد الجامعية، زاعمين أنهم يتعرضون للقهر والظلم من قبل الدكتور.

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