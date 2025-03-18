أول رد من جامعة سوهاج على اتهام طلاب لاستاذ بكلية الزراعية بالتجاوز

أصدرت جامعة سوهاج بيانا بشأن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول أستاذ بكلية الزراعة بالجامعة، والذي يثار حوله عددًا من الاتهامات خلال الأيام الماضية، توضح إدارة الجامعة بعدم ورود اي شكوي من الطلبة والطالبات ضده سواء في هذا العام أو الأعوام السابقة.

وتناشد إدارة الجامعة أبنائها الطلاب والطالبات بأن من لديه شكوي ضده مصحوبه بدليل او مستند عليه التقدم به فورًا لمكتب رئيس الجامعة، وفي حال ثبوت مخالفة ضده وخروجه عن مقتضي الواجب الوظيفي، فإن إدارة الجامعة لن تتردد فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وبدون وقوع اي ضرر علي مقدمي الشكوي.

وأكدت إدارة الجامعة أنها تتبع سياسة الباب المفتوح للطلاب وأن جميع مكاتب المسئولين مفتوحة أمامهم دون تفرقة أو تميز، لتلقى أي مشكلات أو شكاوي، حيث سبق وقد أعلنت الجامعة عن تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتلقي الشكاوي والمقترحات التى تخص الطلاب.

وأخيرًا فإن إدارة الجامعة تناشد جميع الأطراف المعنية وأبنائها من الطلاب والطالبات ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏قبل تداول إى أخبار أو معلومات غير صحيحة نظرا لحساسية الأمر الشديد، والتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعة، وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يقوم بنشر أو تداول أى معلومات أو أدلة مغلوطة وذلك حفاظًا علي مكانة الجامعة وهيبتها ومقدساتها.

يذكر أن بعض الطلاب تداول بعض المنشورات على صفحات فيس بوك عن قام أستاذ جامعى بكلية الزراعية بممارسة العديد من التجاوزات بشكل دائم ومتكرر مع الطلاب أثناء المحاضرات والامتحانات.

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