جامعة سوهاج تكرم الطلبة والطالبات الفائزين بالمراكز الأولى في فعاليات 100 يوم رياضة

كرمت جامعة سوهاج الطلبة والطالبات الفائزة فى النشاط الرياضى، حيث شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات اليوم الرياضي لطلاب وطالبات الجامعة، الذى نظمته إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، فى إطار مبادرة 100 يوم رياضة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى”.

وأقيمت الفعاليات على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، ونشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، ونخبة من أخصائي النشاط الرياضي بإدارات رعاية الشباب المركزية والكليات.

الدكتور حسان النعمانى يعرب عن سعادته بالطلبة المتميزين والموهوبين

وأعرب الدكتور حسان النعماني، عن فخره واعتزازه بطلبة وطالبات الجامعة المتميزين والموهوبين فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، مشيدًا بأداء الطلاب وتفوقهم الرياضي، ومستوى لياقتهم البدنية العالية، مضيفًا أن الجامعة حريصة على توسيع مساحة المشاركة بالأنشطة الطلابية ونشر الوعي بأهمية الرياضية باعتبارها أسلوب حياة صحي، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة 100 يوم رياضة.

الفعاليات الرياضية فرصة لتجمع الطلاب وإظهار مواهبهم وإمكانياتهم

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس، أن الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتجمع الطلاب وإظهار قدراتهم وإمكانياتهم الجسدية والبدنية، بالإضافة إلى تشجيع الطالبات على ممارسة الأنشطة الرياضية وترسيخ فوائدها فى أذهانهن، مشيرًا إلى أن الفاعليات شهدت مشاركة كبيرة من جانب الطلاب والطالبات من مختلف الكليات، حيث شارك باليوم الرياضي أكثر من 600 طالب، و450 طالبة، مضيفًا أنه تم تكريم الكليات الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى فى الترتيب العام لليوم الرياضي، حيث حصلت كلية الآداب على المركز الأول، والتربية الرياضية على المركز الثاني، والتربية النوعية بالمركز الثالث.

وذكر الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن رئيس الجامعة كرم الفرق الفائزة بالمراكز الأولى والطلاب والطالبات الحاصلين على مراكز متقدمة فى الألعاب الفردية والجماعية، والتى شملت خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، كرة السلة 3×3، دفع جلة، BE FIT، وثب عريض، 100 متر عدو.

وأضاف أحمد عاطف، أنه فى منافسات خماسي كرة القدم (طلبة) فاز بالمركز الأول فريق كلية الحقوق، والمركز الثاني فريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وبالنسبة (للطالبات) حصل فريق كلية الآداب على المركز الأول، وفريق كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على المركز الثاني، وفى مباريات الكرة الطائرة الشاطئية (طلبة)، فاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية تكنولوجيا التعليم بالمركز الثاني، أما (الطالبات) فاز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية التجارة بالمركز الثاني، مضيفًا أن منافسات كرة السلة (طلبة) انتهت بفوز فريق كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وفريق كلية العلوم بالمركز الثاني، و(الطالبات) حصل فريق كلية الآداب على المركز الأول، وفريق كلية التربية النوعية على المركز الثاني.

وأشار نشأت عباس، إلى أنه فى ألعاب تنس الطاولة (طلبة) فاز محمد أحمد بكلية الهندسة بالمركز الأول، ومصطفى محمد بكلية الحاسبات بالمركز الثاني، أما (الطالبات) فازت آية محمود بكلية الآداب بالمركز الأول، ومنار مصطفي بكلية التجارة بالمركز الثاني، مضيفًا أنه فى منافسات البي فت فاز محمد رجب بكلية الآداب بالمركز الأول، وحسام الدين وحيد بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، وبالنسبة للطالبات حصلت علياء العارف بكلية التربية النوعية على المركز الأول، كما حصلت نسرين طلعت بكلية التربية الرياضية على المركز الثاني، وفى سباق العدو 100 متر، فاز الطالب نور الدين عبد اللاه بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وإبراهيم صالح بكلية الحقوق بالمركز الثاني، أما الطالبات فازت روان جمال بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وناهد وليم بكلية الآداب بالمركز الثاني.

وقال الخطيب محمد: إن سباق دفع الجلة انتهى بفوز كلٍّ من: مصطفي عاصم وأيمن عبد النعيم بكلية الحقوق بالمركزين الأول والثاني، والطالبات حصلت كلا من حليمة حلمي بكلية التربية الرياضية، ودنيا عبد العال بكلية الحقوق على المركزين الأول والثاني، أما في منافسات الوثب العريض فاز الطالب نور الدين عبد اللاه بكلية التربية الرياضية بالمركز الأول، وأدهم محمد بكلية الحاسبات بالمركز الثاني، كما حصلت الطالبة ناهد وليم بكلية الآداب على المركز الأول، وياسمين ابراهيم بكلية التربية الرياضية فازت بالمركز الثاني.

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