رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قرارًا بإحالة الدكتور م.د.ع عضو هيئة تدريس بكلية الزراعة إلى التحقيق ووقفه عن العمل، بعد أن تلقي عددًا من الشكاوي من الطلاب، لقيامه بتصرفات غير مسئولة تجاه الطلاب والطالبات، بما يتنافى مع القيم والتقاليد الجامعية ويشكل إخلالًا بواجبات عضو هيئة التدريس، وعدم التزامه بالعمل على غرس القيم والتقاليد الجامعية الأصيلة فى نفوس الطلاب.

رئيس جامعة سوهاج يحيل أستاذا جامعىا بكلية الزراعة للتحقيق وإيقافه عن العمل

وبناءً علي البيان الرسمي الذي أعلنه المركز الإعلامي للجامعة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى وهي الصفحة الرسمية الوحيدة المنوطة بأخبار الجامعة، بشأن مناشدة الطلاب بإرسال أي شكاوي متعلقة بهذا الأمر، فقد تلقي مكتب رئيس الجامعة عددًا من الشكاوي التي تدينه وبشكل رسمي، وبناءً عليه اتخذت إدارة الجامعة إجراءات سريعة تجاه هذه الواقعة، حيث قرر الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية التى نص عليها قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته، فور إبلاغ رئيس الجامعة بالواقعة.

وتؤكد إدارة الجامعة على أنها لم ولن تتهاون فى مواجهة أى تصرف خارج عن التقاليد الجامعية وفقًا للإجراءات المُقررة قانونيًا، وذلك فى إطار حرصها على أداء رسالتها التربوية نحو أبنائها الطلاب داخل الجامعة وخارجها، كما تقدر إدارة الجامعة أن هذا التصرف لا يعدو أن يكون سوى تصرفًا فرديًا، صدر عن عضو هيئة تدريس غير مسئول ولا يعبر عن علاقة جموع أعضاء هيئة التدريس بأبنائهم من طلاب الجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.