رئيس جامعة سوهاج يشارك الطلاب في سهرة رمضانية

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، أسرة كلية الزراعة في سهرة رمضانية، بالحرم الجامعي الجديد، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خلف همام عميد الكلية، المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، اللواء طارق حافظ مدير الامن الجامعي، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمديرين والموظفين والعمال والطلبة والطالبات بكلية الزراعة.

واستهل النعماني السهرة بفتح باب الحوار مع الطلاب والرد على كافة استفساراتهم واستمع لآرائهم ومقترحاتهم، كما اعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه السهرة الرمضانية التي شارك بها رئيس الجامعة وتضمنت فقرات فنية للإنشاد الديني، والتنورة.

وفي ختام الحفل قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيرا عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.

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