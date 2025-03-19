رئيس الوزراء يصدر 6 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (11) مكرر وتابع، 6 قرارات جديدة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 (تابع) الصادر في 13 مارس 2025، 4 قرارات جديدة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء، منها قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2025، بشأن الموافقة على منح كل من الشركتين (شين شينغ لصناعة أنابيب حديد الدكتايل (ش.م.م)، ويادا إيجيبت (ش.م.م)، الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمـادة 20 من قانون الاستثمار.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 834 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم الجامعات -وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 835 لسنة 2025، بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لـ 5 سوريين وسوداني.-قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 836 لسنة 2025، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ 4 سوريين ودومنيكي من مواليد دمشق.



-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 (مكرر)، الصادر في 16 مارس 2025، قرار رئيس الوزراء رقم 925 لسنة 2025، بالترخيص لكل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالاشتراك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأسيس شركة مساهمة مصرية تسمى "ديجيتال ترى "، وفقًا لأحكام قانون شركات المـساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، يكون غرضها العمل فى مجال التحول الرقمي للزراعة فى مصر، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجهتين المرخص لهما.



- كما نشرت الجريدة الرسمية أيضًا في عددها رقم 11 مكرر (ب)، الصادر في 17 مارس 2025، قرار رئيس الوزراء رقم 940 لسنة 2025، بشأن تنظيم وزارة الصناعية.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.