رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11، الصادر في 13 مارس 2025، 4 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار بعض المشروعات منفعة عامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع.

-قرار رئيس الوزراء رقم 496 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع إنشاء ميناء سفاجا الكبير بمحافظة البحر الأحمر، من أعمال المنفعة العامة.

ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 497 لسنة 2025، باعتبار مشروع محطة رفع الصرف الصحى ناحية جزيرة بلى منشأة دياب مركز بنها محافظة القليوبية، الواقع بحوض مرجانة نمرة (2)، بمسطح (3) قراريط و(2٫30) سهم تقريبًا، من أعمال المنفعة العامة، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 498 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة أحمد عبد العاطى حسين الابتدائية القديمة، الكائن بحوض داير الناحية رقم (9) زمام المصيلحة، مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة. ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 499 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد صبحى الابتدائية، الكائن بحوض السبخة نمرة (5) زمام الراهب، مركز شبين الكوم محافظة المنوفية، من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار.

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