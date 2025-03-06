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رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة اليوم

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10، الصادر في 6 مارس 2025، 3 قرارات جديدة اليوم لرئيس الوزراء   الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة منفعة عامة ويتم الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة، ونزع ملكية قطعة الأرض امتداد محور الزهيرى وربطه برافد الطريق الدولى، ونزع ملكية مدرسة في منوف.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 76 لسنة 2025، بشأن اعتبار مشروع تطوير ميدان القبة بحى حدائق القبة محافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء مالكها الظاهرين بالمذكرة الإضاحية.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض الواقعة على امتداد رافد الطريق الدولى بجوار مصرف الزهيرى، بمساحة (3) قراريط و(4) أسهم واللازمة لإنشاء محور الزهيرى وربطه برافد الطريق الدولى ومحور الــ (47) بمدينة كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ، من أعمال المنفعة العامة.
- قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 479 لسنة 2025، باعتبار مشروع نزع ملكية العقار، الذى تشغله مدرسة المعارف الإعدادية، الكائنة بحوض الطليان نمرة (3)، زمام منوف، مركز منوف محافظة المنوفية، بمساحة مقدارها 906٫78 متر مربع بعد الارتداد، من أعمال المنفعة العامة.
ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار، المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين. 

 

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