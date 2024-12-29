الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية ثلاث قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن منح الجنسية المصرية لـ 15 سوري وبنجلاديشي وأردني ويمني وليبي. وإخراج أرض من الجيزة من عداد الأراضي الأثرية.


-قرار رئيس الوزراء رقم 4477 لسنة 2024، الذي نُشر في الجريدة الرسمية رقم 51 مكرر (هـ) الصادر في 24 ديسمبر 2024، بشأن إخراج المسطح البالغ مساحته (11 فدانًا و15 قيراطًا)، الكائنة بناحية جبل بني يوسف مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، من عداد الأراضي الأثرية.

 


-كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 51 مكرر (و)، الصادرة في 24 ديسمبر 2024، قرارين لرئيس الوزراء، منهم القرار رقم 4480 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منح الجنسية المصرية لـ 7 سوريين، ووبنجلاديشي وأردني.
-وقرار رئيس الوزراء رقم 4481 لسنة 2024، بمنح الجنسية المصرية لـ8 سوريين وليبي ويمني. 

رئيس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن الشؤون المالية والرقابة والبورصة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منح الجنسية المصرية منح الجنسية المصرية لسوريين الجريدة الرسمية أراضي أثرية بالجيزة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يصدر قرارات هامة بشأن الشؤون المالية والرقابة والبورصة

رئيس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة اليوم

أبرزها سداد 214 مليار جنيه للتأمينات، رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

المستوردين: ندعم قرارات رئيس الوزراء بالعمل طوال أيام الأسبوع
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

أول تعليق من البيئة بعد حادث هجوم قرش في مرسى علم

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

حريق في مول سيتي بلازا بأكتوبر

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

مصادر: استعدادات مكثفة للإعلان عن تدشين حزب سياسي جديد خلال ساعات

مقطع جديد للطائرة الكورية قبل تحطمها يكشف شيئًا غريبًا يدخل في المحرك (فيديو)

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الأحد 29-12-2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين يصلون إلى +200 هدف آخر عشرة مواسم بالدوريات الكبرى (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

ما فضل شهر رجب في شريعة الإسلام؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية