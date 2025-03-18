رئيس الوزراء يستبدل قرار شيخ الأزهر بشأن تعيين المعلمين

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 تابع (أ)، الصادر في 13 مارس 2025، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 833 لسنة 2025، باستبدال بنص المادة الثانية من قرار شيخ الأزهر، بشأن التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخـصائيين من خريجي كلية التربية والحاصلين علـى مؤهـل تربوي عال أو مؤهل عال مناسب.

وجاء نص قرار رئيس الوزراء في مادته الأولى على " يستبدل بنص المادة الثانية من قرار شيخ الأزهر رقم ٢٥٠ لسنة ۲۰۱۳ المـشار إليه النص الآتي: "يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف المعلمين والإخـصائيين المـشار إليهمـا في المادة الأولى من هذه اللائحة من خريجي كلية التربية والحاصـلين علـى مؤهـل تربوي عال أو مؤهل عال مناسب بالإضا فة إلى شهادة أو إجـازة تأهيـل تربـوي.

ويستثنى من ذلك محفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربي، وكذا الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، أو ليسانس الآداب، وليسانس الدراسـات الإنـسانية (قسمي علم النفس والاجتماع) إذا كان المتقدمون لشغل وظيفة إخصائي، وذلك علـى أساس الكفاءة والجدارة من خلال إعلان مركزي على بوابـة الوظـائف الحكوميـة.

ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شـغلها، وذلـك بعد اتخاذ الإجراءات الآتية:

١ -حصر العجز والزيادة على مستوى كل منطقة أزهريـة، أو إدارة تعليمية أزهرية، وتحديد التخصصات المطلوبة وأعدادها فـي ضـوء الاحتياجـات الفعليـة للنصاب الأسبوعي لعدد الحصص للمعلمين المنصوص عليها بالمادة (25) من اللائحة المذكورة، ويكون حصر احتياجات التعيين المبتـدأ لأدنـى وظـائف المعلمـين، بعد إجراء حركـة التـصعيد للمعلمـين مـن المراحـل التعليميـة المخ تلفـة وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة (17) مـن ذات اللائحـة واعتمادهـا من شيخ الأزهر، وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.

٢ -موافقة وزارة المالية على توفير الاعتمادات الماليـة المخصـصة اللازمـة للتعاقد بناءً على طلب شيخ الأزهر.

٣ -إخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن التعاقد على الوظائف المطلوبة.

ويجوز أن يقتصر الإعلان بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء علـى التقدم لشغل وظائف التعليم لمن سبق لهـم التـدريس بأحـد المعاهـد الأزهريـة الرسـمية، وذلك وفقً ا للضوابط التي يتم التوافق عليها بين الأزهر الشريف والجهـاز المركـزي للتنظيم والإدارة.





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