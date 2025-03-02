الجهاد الإسلامي: قرار نتنياهو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن قرار نتنياهو خرق لاتفاق وقف إطلاق النار وبداية لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع.

وأضافت حركة الجهاد في بيانها، أن إغلاق نتنياهو معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية جريمة ضد الإنسانية.

الصليب الأحمر: يجب بذل كل جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة

وفي السياق ذاته قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان صادر عنها اليوم الأحد:" يجب بذل كل جهد ممكن للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اتفاق وقف إطلاق النار بغزة أنقذ أرواحا كثيرة وشكل بارقة أمل وسط معاناة كبيرة.

وتابعت اللجنة: أي تفكك لزخم الأسابيع الستة الماضية بغزة يخاطر بدفع الناس مجددا إلى اليأس.

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