الجمعة 14 مارس 2025
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خارج الحدود

إذاعة جيش الاحتلال: قيادات الأمن لم تفهم شدة الأحداث بـ7 أكتوبر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قيادات الأمن لم تفهم شدة الأحداث في نير عوز وقت هجوم 7 أكتوبر 2023 ولم ترسل قوى كافية.

صحيفة عبرية: عرض نتائج تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 أكتوبر 

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن نتائج تحقيقات جيش الاحتلال الإسرائيلي في إخفاقات 7 أكتوبر 2023 ستعرض على أعضاء كيبوتس نير عوز.


نتائج تحقيقات جيش الاحتلال في أحداث 7 أكتوبر 

وأضافت الصحيفة العبرية في تقرير أن النتائج التي سيكشف عنها تشير إلى وجود فشل منهجي خطير يوم 7 أكتوبر.

 

وأوضحت الصحيفة أن النتائج تظهر عدم تمكن القيادة الجنوبية وفرقة غزة من فهم خطورة الوضع وقت وقوع الهجوم.

 ذكرت تقارير إعلامية، أن تحقيق جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك" بشأن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، تسبب في إثارة جدل واسع في إسرائيل، رافقه تبادل للاتهامات بين الحكومة من جهة، وبين المعارضة والمؤسسة الأمنية من جهة أخرى.

اندلاع حرب كلامية بين مسئولين إسرائيليين

 وكشفت التحقيقات عن اندلاع حرب كلامية واتهامات متبادلة بعد نشر تسريبات في الصحف الإسرائيلية بشأن وجود تحذيرات من رئيس الشاباك رونين بار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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