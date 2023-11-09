الخميس 09 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

سرايا القدس: نكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة في قطاع غزة

أبوحمزة، فيتو
أبوحمزة، فيتو

قال المتحدث باسم سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي – أبوحمزة،  نحن جزء  أصيل من عملية طوفان الأقصى وتقف كتفا بكتف مع كتائب القسام.


بيان المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة


وأضاف أبو حمزة: " جيش الاحتلال يحاول منذ أيام طويلة التقدم من عدة محاور في الهجوم البري على القطاع لكنه يتجرع الهزيمة سواء في دباباته ومدرعاته وجنوده".

وقال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الإسرائيلي: "أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم" وسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.

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وقال الناطق باسم "سرايا القدس" الجناح العسكري بحركة "الجهاد الإسلامي الفلسطينية أبو حمزة: "العدو الصهيوني تجاوز كل الأعراف الدينية والقانونية والإنسانية دون أن ينال من عزيمتنا".

 

وأضاف أبو حمزة: "نقول للعدو لقد هزمناكم في عقر كيانكم فما ظنكم بنا وقد أتيتم إلينا بأقدامكم".

 

وأردف: "نؤكد ثباتنا أمام جرائم العدو ونقول إنه لا خيار لنا سوى النصر"، متابعا: "ما زلنا نخوض غمار الحرب والانتفاضة ضمن معركة طوفان الأقصى وفي ظل تخبط صهيوني واضح".

 

رجال يحبون القتال في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة

وتوجه الناطق باسم "سرايا القدس" لإسرائيل قائلا: أعدننا لكم رجالا يحبون القتال في سبيل الله كما أنتم تحبون الحياة فأهلًا بكم في رحاب الجحيم".

 أعلنت "سرايا القدس" أنه ضمن معركة "طوفان الأقصى".. قصفت السرايا تواليا:

- تحشدات العدو في موقع "ناحل عوز" بصواريخ بدر 1.

- تحشدات العدو في "كفار سعد" و"علوميم" بالصواريخ وقذائف الهاون.

- تحشدات العدو في "إيرز" و"النصب التذكاري" و"دوغيت" و"نير عام" بقذائف الهاون.

- تحشدات العدو في "كيسوفيم" وقرب "تلة أم حسنية" بالصواريخ وقذائف الهاون.

- تحشدا لقوات العدو قرب مجمع "مفتاحيم" و"صوفا" و"برج الإرسال" برشقة صاروخية وقذائف الهاون.

- تحشدات العدو في "نيريم" برشقة صاروخية.

- تحشدًا لقوات العدو في "مفتاحيم" برشقة صاروخية.

 

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سرايا القدس تعلن قصف حشد لآليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة

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سرايا القدس تمطر مركز قيادة للجيش الإسرائيلي شمال غزة بقذائف الهاون

 

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