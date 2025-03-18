محافظ الدقهلية: 133 مليونا و63 ألف جنيه إجمالي قروض بدون فوائد لمشروعات شباب الخريجين

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صرف الدفعتين 196،195 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في مشروعات قائمة، وبلغت قيمتهما مليون وخمسمائة ألف جنيه.

اجمالي قروض شباب الخريجين 133 مليون و63 ألف جنيه

وأضاف محافظ الدقهلية أن إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز بلغ حتى الآن 133 مليون و63 ألف جنيه، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات، لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع، وتخلق فرص عمل جديدة

تيسير إجراءات الحصول على القروض

وشدد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والقوانين، والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي مليون و63 ألف جنيه

من جهتها قالت وفاء عثمان مدير عام إدارة جهاز شباب الخريجين، أنه تم صرف مبلغ الدفعة الحالية بإجمالي مليون و63 ألف جنيه، موزعين على 20 وحدة محلية، واستفاد منها 42 شاب من الجنسين (20 ذكور،22 إناث) ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة من الجهاز إلى 133 مليون و63 ألف جنيه، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 13600 شخص (6453 ذكور،7147 إناث).

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