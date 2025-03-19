الأربعاء 19 مارس 2025
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رئاسة حى غرب المنصورة في الدقهلية تشن حملة لرفع التعديات على حرم الطريق

حملة لرفع الإشغالات
حملة لرفع الإشغالات والتعديات في الدقهلية، فيتو

 شنت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بنطاق حى غرب المنصورة  ، قاد الحملة  وائل عابد نائب رئيس حى غرب والمشرف على أعمال حي جنوب التجريبى، وفريق العمل المشكل من  محمد المرسى مدير الأشغالات، وأحمد بدير مدير مركز إصدار تراخيص المحال العامة بحى غرب.

رفع جميع الإشغالات والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري

وقد جاء ذلك على أعقاب الجولة التفقيديه للواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشوارع المدينه والذى وجه خلالها برفع جميع الإشغالات بشوارع المدينة  وإخلاء أرصفة الشوارع من أي اشغالات، والتي تعوق حركة السير للمواطنين وتسبب شلل مروري بشوارع وسط المدينة.

 

رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصف

وتنفيذا للتوجيهات قد تم رفع التعديات على حرم الطريق بمنطقة ميدان سندوب، حيث تم رفع تعديات الباعة الجائلين الذين يفترشون الأرصفة والتي تعوق حركة المارة،  وتعديات المحلات التجارية على حرم الطريق، كما تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات والحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التي يضعها المواطنون أمام المحلات التجارية.

الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة بأن الحملات مستمرة للقضاء علي كافة اشكال التعديات والظواهر السلبية  لما تمثله من تشويه للشكل الحضارى للمحافظة.

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التصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات

تأتي الحملات على ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بشأن المتابعة المستمرة على مدار اليوم لأعمال النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدى بكل الحزم لكافة اشكال التعديات والظواهر السلبية للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة

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