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خريطة زراعة 271 ألف فدان بالقمح في الدقهلية (صور)

محصول القمح بالدقهلية،
محصول القمح بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية زراعة 271 ألف فدان من محصول القمح في الموسم الحالي.
 

ووفقا للبيانات الرسمية فإن المساحات المنزرعة بمحصول القمح موزعة علي مراكز المحافظة بالمساحات الآتية:

- ميت غمر 25 ألف و800 فدان
-أجا 10 آلاف و900 فدان
-السنبلاوين 25 ألف و500 فدان
-تمي الامديد 14 ألف 200 فدان
-المنصورة 23 ألف فدان
- دكرنس 11 ألف و200 فدان
-ميت سويد 20الف400فدان
-منية النصر 12الف و200فدان
-المنزله13الف و500فدان
-طلخا 10الف 400فدان
-شربين 19الف 600فدان
-بلقاس 31الف 300فدان
-الاصلاح 38الف و500فدان
-الاستصلاح 14الف و500فدان
-جملة الاتمان218الف فدان

 

وفي ذات السياق قامت  لجنة الارشاد الزراعي برئاسة  مهندس مصطفى محمدى مدير إدارة الإرشاد والمهندس  عاطف توفيق اخصائي المحاصيل بالمديرية  على نواحي دائرة مركز طلخا والمرور على الحقول الإرشادية بالمرور على محصول القمح والمحاصيل الشتوية.

ومن المرور تبين أن المحاصيل بحالة جيدة وتم تنفيذ التوصيات الفنية خلال تلك الفترة من حياة النبات.

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وتأتي الحملات المرورية تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور علاء عزوز رئبس قطاع الإرشاد والدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي وتحت إشراف المهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والمهندس محمد فوزي مدير عام الزراعة بالدقهلية.

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