انضمام تسعة أعضاء جدد إلى الكنيسة الأرثوذكسية في بوليفيا

شهدت كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة سانتا كروس في بوليفيا طقس معمودية تسعة أشخاص، أتمه نيافة الأنبا يوسف، أسقف بوليفيا، لينضموا رسميًا إلى عضوية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

سر الميرون

وأقيم القداس الإلهي عقب المعمودية، حيث نال المعمدون سر الميرون ثم سر الإفخارستيا، وفقًا لتقاليد وعقيدة الكنيسة القبطية التي تؤكد على أهمية هذه الأسرار الثلاثة في تثبيت العضوية داخل الكنيسة.

شارك في صلوات القداس الإلهي القس مينا حبيب، كاهن الكنيسة، والراهب القس أثناسيوس المحرقي، الذي يستعد للخدمة في الإكوادور وبيرو، إلى جانب مجموعة من الأطباء وعائلاتهم من خدمة CMANA الطبية، الذين يشاركون في أنشطة خدمية داخل بوليفيا.

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