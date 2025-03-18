البابا تواضروس ناعيا القمص يوآنس كمال: خدم الكنيسة بإخلاص

نعى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، القمص يوأنس كمال، كاهن كنيسة رئيسي الملائكة ميخائيل وغبريال بمنطقة أم المصريين بالجيزة، الذي رقد في الرب عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الروحي والخدمة الكهنوتية دامت قرابة 36 عامًا.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف إيبارشية وسط الجيزة، ولمجمع كهنة الإيبارشية، ولأسرة الأب الراحل وشعبه، ملتمسًا لهم العزاء السماوي، ومصليًا أن ينعم الله على نفسه البارة بالنياح والراحة في أحضان القديسين.

رحلة القمص يؤانس كمال

وُلد القمص يوأنس كمال في 28 مارس 1951 بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، والتحق بالكلية الإكليريكية ليتخرج فيها عام 1970. بدأ خدمته شماسًا مكرسًا بكنيسة الشهيد مار جرجس بجزيرة بدران بشبرا، وعمل مدرسًا للدين المسيحي وواعظًا بكنيسة الشهيد مار جرجس بالظاهر بين عامي 1980 و1989.

سيم كاهنًا في 10 سبتمبر 1989 على يد المتنيح الأنبا دوماديوس، مطران الجيزة السابق، ورُقي إلى رتبة القمصية في 10 يوليو 2007. واصل دراسته ليحصل على دبلومة في العلوم الكتابية من معهد الكتاب المقدس عام 1992، كما خدم عضوًا في بيت العائلة المصرية منذ عام 2013.

تميز الأب الراحل بخدمته الوعظية والتعليمية، حيث جال في العديد من كنائس الكرازة المرقسية داخل مصر وخارجها، مقدمًا العظات والدروس الروحية، كما أثرى المكتبة القبطية بعدد من الكتب والمقالات. ورغم صراعه مع المرض، ظل يؤدي خدمته بإيمان وصبر حتى لحظاته الأخيرة.

تقام صلوات تجنيزه اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بكنيسة الشهيد مار جرجس بشارع مراد، مقر مطرانية وسط الجيزة.

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