الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

القبض على تاجر مخدرات غسل 110 ملايين جنيه بالمنيا

القبض على تاجر مخدرات
القبض على تاجر مخدرات غسل 110 مليون جنيه بالمنيا

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تاجر مخدرات؛ لقيامه بغسـل 110 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة المنيا.

وإضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية”.

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 وقدرت أعمال الغسل بـ 110مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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