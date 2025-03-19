الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو أداء سائق سيارة حركات استعراضية داخل محطة وقود

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات فيديو أداء قائد سيارة حركات استعراضية داخل محطة وقود بالإسماعيلية.

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وكانت أجهزة الأمن، تتابع مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصـــل الاجتماعي تضمن قيام قائد سيارة بأداء حركات استعراضية داخل إحدى محطات الوقود بالإسماعيلية مُعرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر أن مقطع الفيديو تم تصويره فى غضون عام 2022 وأنه قام بحذفه، إلا أنه تم نشره مرة أخرى من قبل شخص مجهول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية وزارة الداخلية حركات استعراضية محطة وقود بالإسماعيلية تعريض المواطنين للخطر جهود وزارة الداخلية

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