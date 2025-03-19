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جامعة قناة السويس تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية للمهارات الكشفية (صور)

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس تكرم الفائزين في المسابقة الرمضانية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الفعاليات والمسابقات الرمضانية التي يتم تنظيمها في الجامعة تسهم في تنمية روح التعاون والتحدي بين الطلاب. 

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رئيس جامعة القناة يشيد بتنظيم المسابقة 

 

وأشاد رئيس جامعة قناة السويس  بالجهود المبذولة لتنظيم  مسابقة "شارك واكسب" ضمن الأنشطة الرمضانية، التي شهدت مشاركة متميزة من جوالي وجوالات الجامعة، وعززت لديهم القيم الجماعية والمهارات الكشفية. 

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

تكريم الطلاب الفائزين 

كرّم الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين في المسابقة  مشيدًا بروح التنافس الإيجابي التي أظهرها المشاركون، ومؤكدًا حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية التي تعزز القدرات الكشفية وتنمي مهارات القيادة والعمل الجماعي. 

 

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

المشرفون على إقامة المسابقة  

 

أقيمت المسابقة تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة القناة، وبإشراف تنفيذي للدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هبة عبد المنعم، مستشار لجنة الجوالة والخدمة العامة، وبحضور الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، وبمتابعة من إدارة الجوالة والخدمة العامة بقيادة ابتسام سليم.

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

أبرز التحديات الكشفية  

 

وشملت المسابقة عدة تحديات كشفية، من بينها "البحث عن الكنز"، و"معلومات كشفية"، و"أسرع نصب خيمة"، و"اجتياز المتاهة"، حيث أظهرت الفرق المشاركة مهارات متميزة في التعاون والعمل الجماعي، وسط أجواء تنافسية حماسية.

جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو
جانب من فعاليات التكريم، فيتو

وفي ختام الفعاليات، سلم الدكتور محمد عبد النعيم الجوائز للطلاب الفائزين، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في تقديم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين المتعة والتعلم، وتوفر للطلاب بيئة تفاعلية تعزز مهاراتهم وتثري تجربتهم الجامعية خلال الشهر الكريم.

 

 

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