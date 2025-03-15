السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تنظم أمسية رمضانية فنية غدا

جانب من الاستعدادات
جانب من الاستعدادات للحفل، فيتو

تستعد جامعة قناة السويس لتنظيم أمسية رمضانية فنية غدا الأحد الموافق 16 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس. 

إقبال من شباب الإسماعيلية على ورش مشروع "ابدأ حلمك" (صور)

جامعة قناة السويس تنظم سلسلة ندوات توعوية بديوان عام محافظة الإسماعيلية(صور)

مكان إقامة الأمسية

وتقام فعاليات الأمسية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساءً، في أجواء تجمع بين الفن الراقي والأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك. 

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

المشرفون على إقامة الأمسية 

وتقام الأمسية تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الأستاذ الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، وعيشة زين العابدين، مدير إدارة النشاط الفني.

 

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

ويتضمن برنامج الأمسية فقرات متميزة يشارك فيها فريق الإنشاد الديني بالجامعة، الذي يقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية، بأداء فردي وجماعي، إلى جانب تقديم الابتهالات والموشحات التي تعكس الطابع الروحاني لهذا الشهر الفضيل. 

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو
جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

كما يشارك فريق الموسيقى بجامعة قناة السويس، الذي يقدم عزفًا لأشهر الأغاني والمعزوفات الموسيقية التي تضفي على الحفل طابعًا فنيًا مميزًا.

 

وقد استكمل الفريقان استعداداتهما لهذه الأمسية من خلال التدريبات المكثفة والبروفات خلال الفترة الماضية، لضمان تقديم أداء متميز يليق بالمناسبة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس أمسية فنية فرقة جامعة القناة الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة

مواد متعلقة

جامعة القناة تُنظم برنامجا تدريبيا لتعزيز المهارات الحياتية والابتكار لدى الطلاب (صور)

جامعة القناة تناقش وعي الشباب بتحديات الأمن القومي في ندوة بكلية الألسن (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة حول الأمن السيبراني ومخاطر الشائعات (صور)

جامعة القناة تواصل نشر الوعي الأسري ضمن مبادرة "مودة" (صور)

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

زحام وانتشار للهلال الأحمر، اللحظات الأخيرة قبل انطلاق إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

مائدة إفطار المطرية، الفتيات والسيدات يشاركن المنظمين في إعداد الوجبات والحلوى (فيديو)

صليب وقراءة القرآن وعلم فلسطين، أبرز مشاهد تجهيزات إفطار المطرية 2025 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة رائعة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

الإنسان مسير أم مخير؟ وليه ربنا بيختبرنا وهو عارف النتيجة؟ الشباب يسألون وعلي جمعة يجيب

فتاة تسأل: ليه ربنا يحطنا في اختبار وهو عارف نتيجته؟ رد مفاجئ من علي جمعة

المزيد
الجريدة الرسمية