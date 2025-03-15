جامعة القناة تنظم أمسية رمضانية فنية غدا

تستعد جامعة قناة السويس لتنظيم أمسية رمضانية فنية غدا الأحد الموافق 16 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

مكان إقامة الأمسية

وتقام فعاليات الأمسية بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة قناة السويس في تمام الساعة الثامنة مساءً، في أجواء تجمع بين الفن الراقي والأجواء الروحانية لشهر رمضان المبارك.

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

المشرفون على إقامة الأمسية

وتقام الأمسية تحت إشراف عام من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي من الأستاذ الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، وعيشة زين العابدين، مدير إدارة النشاط الفني.

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

ويتضمن برنامج الأمسية فقرات متميزة يشارك فيها فريق الإنشاد الديني بالجامعة، الذي يقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية، بأداء فردي وجماعي، إلى جانب تقديم الابتهالات والموشحات التي تعكس الطابع الروحاني لهذا الشهر الفضيل.

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

جانب من الاستعدادات للحفل،فيتو

كما يشارك فريق الموسيقى بجامعة قناة السويس، الذي يقدم عزفًا لأشهر الأغاني والمعزوفات الموسيقية التي تضفي على الحفل طابعًا فنيًا مميزًا.

وقد استكمل الفريقان استعداداتهما لهذه الأمسية من خلال التدريبات المكثفة والبروفات خلال الفترة الماضية، لضمان تقديم أداء متميز يليق بالمناسبة.



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