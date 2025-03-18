الثلاثاء 18 مارس 2025
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حملات توعوية لتحذير الشباب من خطورة الإدمان بمراكز شباب الدقهلية

حملة توعية انت اقوي
حملة توعية انت اقوي من المخدرات بمراكز شباب الدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية عن تنفيذ حملة توعية تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» لتحذير الشباب من خطورة الإدمان بالدقهلية.

حملة توعية تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» بمراكز شباب الدقهلية 

أقيمت الحملة بمركز شباب القباب الصغرى،  للتوعية بمخاطر التدخين والإدمان، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ووزارة الشباب والرياضة متمثلة في إدارة البرلمان والتعليم المدني بمحافظة الدقهلية، "إدارة شباب دكرنس".

جاء ذلك بحضور السيد ربيع منصور بإدارة البرلمان والتعليم المدني، وأمل ياسر مدرب مهارات حياتية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ورحمة سمير مدرب مهارات حياتية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وتحت إشراف بلال شعبان على منسق البرامج الوقائية بمحافظة الدقهلية.

سلسلة من الأنشطة المختلفة التي تتناسب مع الأطفال

جرت الفعاليات من خلال سلسلة من الأنشطة المختلفة اللي تتناسب مع الأطفال (قصة أنت البطل - فكر لون أكسب - رسومات علي الوجه - السلم والدخان ) كما أنه تم تنفيذ حلقات نقاشية مع الأسر لتصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بما يقدمه الخط الساخن 16023 حيث أنه يقدم العلاج كامل بالمجان وفي سرية تامة.

المفاهيم الخاطئة عن المخدرات بين الشباب وخطورة تعاطي المخدرات 

تناولت الندوة التوعوية، عددا من المفاهيم الخاطئة عن المخدرات بين الشباب وخطورة تعاطي المخدرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على المجتمعات ومنظومة القيم الأخلاقية، فالإدمان يؤدي إلى  إهدار الموارد البشرية والتأثير علة العمل والإنتاج، كما تناولت الندوة، سبل مكافحة المخدرات والطرق والوسائل في مكافحتها من تجارة ومتعاطين ومدمنين لها.

التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة

الهدف من اللقاء التوعية بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة والقدرة على التأثير وتفنيد المفاهيم المغلوطة المنتشرة حول المشكلة والتنوع فى الفئات المستهدفة وكذلك التنوع في محتوى الحملة والمشاركين فيها وخلال مراحل الحملة السابقة استهدفت المراهقين "شباب وفتيات" وكذلك تعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية العلاج من الإدمان.

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يأتى التنفيذ تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وإيمان عبد الجابر وكيل الوزارة، رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، ورندا البيطار مدير عام إدارة برلمانى الطلائع والشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، واشراف طارق دهب وكيل المديرية للشباب، والدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ منى جوده مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، ومجدى عبد السلام مدير عام إدارة شباب دكرنس، وسها السيد رئيس قسم البرلمان والتعليم المدنى بالإدارة.

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