تفاصيل جولة وكيل أوقاف الدقهلية في ميت غمر "صور"

أجري اليوم الدكتور محمد عوض حسانين وكيل وزارة أوقاف الدقهلية، بجولة مرور مفاجئة لإدارة أوقاف ميت غمر، والاجتماع مع العاملين بالإدارة، قام بتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار العمل والمرور المستمر لضبط العمل وحسن سيره

إجراءات وتعليمات وكيل أوقاف الدقهلية لمديري الإدارات



وخلال الاجتماع أكد وكيل الأوقاف على ضرورة تطبيق مدونة السلوك الوظيفي والانضباط الإداري واتباع التعليمات مشيرا إلى أننا خدم لبيوت الله عز وجل وسوف نؤدي رسالتنا ما دامت تلك الأمانة منوطة بنا، و⁠المرورالمكثف على المساجد، و⁠التفاني في العمل، ⁠ضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة، ⁠حثهم علي بذل المزيد من الجهود في العمل الدعوي



وفي النهاية عبر العاملون بالإدارة عن سعادتهم بتولي فضيلته مهام منصبه الجديد، وقدموا لفضيلته التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد في مهمته

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