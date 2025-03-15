السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير التعليم العام بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة غرب المنصورة

جولة مدير التعليم
جولة مدير التعليم العام بالدقهلية

أجرى الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام في تعليم الدقهلية جولة استهدفت متابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

مدير التعليم العام يتفقد مدارس غرب المنصوره

وتابع مدير عام التعليم العام سير العملية التعليمية في مدارس غرب المنصورة  : 
-المنصورة المتميزة ٢ للغات
-ثمرة الحياة الإعدادية بنين.

اهم الإجراءات التي اتخذها مدير التعليم العام في جولته 

واطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

 

إشادة بانضباط الطلاب 

وأثني  مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس محل الزيارة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة غرب العملية التعليمية الواجبات المنزلية المنصورة التعليمية التعليم العام تعليم الدقهلية غرب المنصورة التعليمية مدارس غرب المنصورة مدير عام التعليم العام غرب المنصورة سير العملية التعليمية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الشرقية يجري جولة مفاجئة بمدارس فاقوس

وكيل تعليم دمياط يكرم رئيس قسم النشرات لبلوغها سن التقاعد

وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس القرى ويحث الطلاب على الحضور المنتظم (صور)

وكيل تعليم الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدرسة احمد عرابى في الزقازيق

الأكثر قراءة

سيدة تتخلص من أبنائها الثلاثة خنقًا في القليوبية

تعرف على أول قرار منتظر من الأهلي فور صدور عقوبات رابطة الأندية

صاحب منزل الأورمان بالدقهلية: محاولة الهدم ليس لها علاقة بالميراث، ونجلتي كلمة السر

الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى الأولمبية المصرية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

الأهلي يحذف هذه الجملة من بيانه بشأن أزمة القمة، اعرف التفاصيل

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

منوعات

المزيد

رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

"أي حد ضهره واجعه يناديني"، كابتن عادل يوفر المساج للمتطوعين في إفطار المطرية 2025 (فيديو)

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن منزلة الرسول عند الله (فيديو)

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في موقعة ذات السلاسل

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

المزيد
الجريدة الرسمية