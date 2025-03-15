مدير التعليم العام بالدقهلية يتفقد مدارس إدارة غرب المنصورة

أجرى الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام في تعليم الدقهلية جولة استهدفت متابعة سير العملية التعليمية بمدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية.

مدير التعليم العام يتفقد مدارس غرب المنصوره

وتابع مدير عام التعليم العام سير العملية التعليمية في مدارس غرب المنصورة :

-المنصورة المتميزة ٢ للغات

-ثمرة الحياة الإعدادية بنين.

اهم الإجراءات التي اتخذها مدير التعليم العام في جولته

واطلع عمارة على نسب حضور وغياب الطلاب وأكد على ضرورة تسجيل غياب الطلاب في دفتر المعلم كما قام بمراجعة دفاتر المكتب مشددًا على أهمية متابعة كشكول الطالب وتصحيح التقويمات والواجبات المنزلية وحث الجميع على الانضباط وبذل الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية.

إشادة بانضباط الطلاب

وأثني مدير عام التعليم العام على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس محل الزيارة لما لمسه من انضباط الطلاب وهيئات التدريس بالمدارس محل الزيارة.

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