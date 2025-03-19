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خارج الحدود

إسرائيليون يتجمعون للتوجه إلى المظاهرة الرافضة لإقالة رئيس الشاباك

مظاهرات في إسرائيل،
مظاهرات في إسرائيل، فيتو

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن متظاهرين يتجمعون في محطة قطار يتسحاك نافون بالقدس للتوجه إلى المظاهرة الرافضة لإقالة رئيس الشاباك.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لابيد يدعو لخروج جميع الإسرائيليين إلى الشوارع 

وقال لابيد:" لا خطوط حمراء لدى حكومة نتنياهو والحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله ليقول كفى".

ويوم الإثنين الماضي قال  يائير لبيد: إن الدولة الإسرائيلية فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعليه الاستقالة.

ويأتي ذلك في ظل الخلاف الكبير في داخل إسرائيل بسبب عزم نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، واستئناف العدوان على غزة.

وفي وقت سابق ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

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رئيس الشاباك نتنياهو إسرائيل

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