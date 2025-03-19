الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواجهة فاصلة بين الأهلي والزمالك لخطف بطاقة التأهل لنهائي دوري الطائرة

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

الكرة الطائرة، تقام اليوم الأربعاء مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك، لحسم هوية المتأهل لنهائي الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الـ9 مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور الجمهور.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في الجولة الأولى من سلسلة مباريات الدور قبل النهائي بنتيجة (3-1)، قبل أن يعادل الزمالك النتيجة بالفوز في الجولة الثانية بنتيجة (3-1)، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة من أجل حسم هوية المتأهل للدور النهائي.

ومن المنتظر أن يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والزمالك، مع بتروجت في نهائي الدوري الممتاز، على أن تقام المنافسات بنظام بيست أوف 3.

عقوبات صارمة من اتحاد الكرة الطائرة

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عقوبات مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى لدور نصف نهائي الدوري والتي شهدت بعض أحداث الشغب المؤسفة. 

وقرر الاتحاد إقامة مباراة الجولة الثانية بين الأهلي والزمالك في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بدون حضور جماهيري مساء الثلاثاء بجانب استمرار القرار في مواجهة الثالثة الأربعاء.

تغريم لاعب الزمالك 250 ألف جنيه

وقرر الاتحاد تغريم محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك 250 ألف جنيه  بسبب ما بدر منه تجاه جماهير الأهلي مع إنذاره بالشطب حال تكرار ذلك.

تغريم لاعب الأهلي 100 ألف جنيه

وفرض الاتحاد غرامة مالية ضد مصطفى جابر لاعب الأهلي قدرها 100 ألف جنيه  بسبب ما بدر منه تجاه جماهير نادي الزمالك خلال لقاء السوبر المصري مع إنذاره بالشطب.

تغريم جماهير الأهلي والزمالك

وفرض الاتحاد غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ضد الأهلي ومثلها للزمالك مع مخاطبة الناديين لتحمل تكاليف التلفيات في الصالة.

وأحال الاتحاد شكوى الناديين إلى اللجنة العليا للمسابقات وشؤون اللاعبين بالاتحاد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكرة الطائرة الأهلي الزمالك الأهلى والزمالك الدوري الممتاز للكرة الطائرة

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، الزمالك يهزم الأهلي ومواجهة فاصلة لحسم التأهل للنهائي

الكرة الطائرة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في قبل نهائي الدوري

اتحاد الكرة الطائرة يخالف لائحته في عقوبات قمة الأهلي والزمالك

محافظ الغربية يشهد حفل تكريم أبطال الكرة الطائرة وكرة اليد بنادي طنطا (صور)

الأكثر قراءة

بمائدة إفطار لم يهضمها المصريون؛ سفارة إسرائيل تحاول زرع الفتنة بين أبناء الشعب (صور)

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

زعيم المعارضة في إسرائيل: أدعو الجميع للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الليمون يتجاوز الـ 60 جنيها وانخفاض 3 أصناف

أخبار مصر: إسرائيل تستفز المصريين بمنشور، أول تعليق لضابط قنا المعتدى عليه، قرار من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

درجات الحرارة اليوم الأربعاء فى مصر

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

تعرف على أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 18- 03- 2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أدمنها المراهقون وكبار السن.. كيف تناول مسلسل منتهي الصلاحية "المراهنات الإلكترونية" (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

حدث في 19 رمضان سنة 1382هـ، وفاة محمود شلتوت شيخ الأزهر أول حامل للقب "الإمام الأكبر"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 19 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية