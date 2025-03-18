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خارج الحدود

ترامب يكشف كواليس مكالمة بوتين ويتحدث عن وقف إطلاق النار بأوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إن اتصاله مع نظيره الروسي فلاديمير  بوتين كان إيجابيا ومثمرا للغاية.

ترامب يكشف تفاصيل مباحثاته مع بوتين

وأضاف ترامب: "اتفقت مع بوتين على وقف فوري لإطلاق النار على قطاعات الطاقة والبنية التحتية..وتوصلت معه لتفاهم على العمل سريعا لوقف إطلاق نار شامل وإنهاء الحرب المروعة في أوكرانيا".

وتابع ترامب: "بوتين وزيلنسكي يرغبان في إنهاء الحرب.. عملية التوصل للسلام في أوكرانيا جارية ونأمل أن نستكمل المهمة من أجل الإنسانية".

 

إعداد وتحضير لمكالمة بوتين وترامب

وأمس، كان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أنه يجري الإعداد والتحضير لمحادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مقررة اليوم الثلاثاء.

وقال بيسكوف أمس في تصريحات صحفية ردا على سؤال صحفي حول احتمالية أي محادثة هاتفية مقررة بين الرئيسين: "نعم، صحيح. يجري الإعداد لإجراء هذه المحادثة يوم الثلاثاء".

 

ترامب يبحث مع بوتين تسوية الصراع في أوكرانيا

 

وحول أجندة الاتصال المرتقب والمواضيع التي قد يتطرق إليها الرئيسان في محادثاتهما، امتنع بيسكوف عن كشف أي تفاصيل بخصوصها قائلا: "لا تخضع المحادثات بين الرئيسين لأي نقاش مسبق حول محتواها".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام، إعلان الرئيس الأمريكي "نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 18 مارس".

وقال ترامب في تصريحات:"إنه سيبحث مع بوتين قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا وأنه "قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا اليوم".

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