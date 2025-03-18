الثلاثاء 18 مارس 2025
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خارج الحدود

استمرت أكثر من ساعة ونصف، انتهاء مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مسئول في البيت الأبيض، بأن المكالمة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهت بعد أن استغرقت أكثر من ساعة ونصف.

فيما قال البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، إن المباحثات الهاتفية بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بدأت منذ ساعة وتجري "بشكل جيد".

 

مكالمة بوتين وترامب

 وأمس، كانت متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أعلن أنه يجري الإعداد والتحضير لمحادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مقررة اليوم الثلاثاء.

وقال بيسكوف أمس في تصريحات صحفية ردا على سؤال صحفي حول احتمالية أي محادثة هاتفية مقررة بين الرئيسين: "نعم، صحيح. يجري الإعداد لإجراء هذه المحادثة يوم الثلاثاء".

 

بحث ملف تسوية الصراع في أوكرانيا

وحول أجندة الاتصال المرتقب والمواضيع التي قد يتطرق إليها الرئيسان في محادثاتهما، امتنع بيسكوف عن كشف أي تفاصيل بخصوصها قائلا: "لا تخضع المحادثات بين الرئيسين لأي نقاش مسبق حول محتواها".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام، إعلان الرئيس الأمريكي "نيته إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 18 مارس".

وقال ترامب في تصريحات:"إنه سيبحث مع بوتين قضية الأراضي والسيطرة على المحطات النووية في أوكرانيا وأنه "قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا اليوم".

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بوتين ترامب وسائل اعلام امريكية البيت الأبيض مكالمة هاتفية

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