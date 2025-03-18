قبل مكالمة بوتين اليوم، تصريح متفائل من ترامب حول "اتفاق نهائي" بشأن حرب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تسنى الاتفاق على العديد من بنود الاتفاق النهائي بشأن أوكرانيا، لكن يتبقى الكثير من الأمور التي يتعين الانتهاء منها.



وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال قبيل اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء "أتطلع بشدة إلى المكالمة مع الرئيس بوتين".

كما قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا اتصال بالغ الأهمية مع بوتين، لقد وصلنا إلى مرحلة حساسة للغاية، ونريد إنهاء قضية روسيا وأوكرانيا برمتها، وأعتقد أن أوكرانيا تريد ذلك، والجميع يريدون ذلك، إنه دَين هائل".

وأضاف ترامب ردا على سؤال حول المواضيع التي سيناقشها مع بوتين: "لا أريد مناقشة شيء، يجب أن أبرم الاتفاق. هناك نحو ألفي شخص يقتلون أسبوعيا. يجب أن نبرم هذا الاتفاق، وهذا كل ما أفكر فيه".

وتابع: "جو بايدن منح 350 مليار دولار لأوكرانيا. وما كان ينبغي عليه فعل ذلك. لم يكن الأمر مضمونا. منحت أوروبا 100 مليار دولار، وكان ذلك على شكل قرض. سيستردون أموالهم، ويجب عليهم فعل ذلك. جو بايدن كان غير كفء، وكان ذلك مؤسفا. لقد أنفق 350 مليار دولار، وكان بإمكاننا إعادة بناء أسطولنا البحري بالكامل بها".

وأعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن التحضير جار لمكالمة الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب الهاتفية اليوم الثلاثاء لافتا إلى أنها ستركز أساسا على تسوية الأزمة الأوكرانية.

وكان ترامب قد أعلن مؤخرا نيته إجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء 18 مارس.

وأضاف: "سنبحث مع بوتين قضية الأراضي والمحطات النووية في أوكرانيا.. قد يتم الإعلان عن شيء ما بخصوص روسيا وأوكرانيا اليوم".

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكي، تولسي جابارد، إن الرئيس ترامب ونظيره الروسي بوتين "صديقان مقربان جدا" ويركزان على سبل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان، اليوم الثلاثاء، بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت جابارد أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تمتد "بعيدا في التاريخ"، مشيرة إلى أن ترامب ملتزم بتوسيع هذه العلاقة التي تتمحور حول "السلام والازدهار والحرية والأمن".

وأضافت: "لدينا رئيسان لدولتين عظيمتين، وهما صديقان مقربان للغاية ويركزان على كيفية تعزيز الأهداف والمصالح المشتركة".

وتعكس تصريحات جابارد التحول الكبير في العلاقات الأمريكي الروسية في عهد ترامب، الذي تفاخر بعلاقته مع بوتين، وألقى باللوم على أوكرانيا في العملية العسكرية الروسية، واتخذ موقفا متشددا ضد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وخلال إدارة ترامب، علّقت الولايات المتحدة لفترة وجيزة تبادل المعلومات الاستخباراتية مع أوكرانيا، كما أوقفت بعض العمليات السيبرانية الهجومية ضد روسيا.

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