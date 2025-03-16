رئيس جامعة أسوان يهدي حافظا للقرآن الكريم رحلة عمرة تشجيعا له

شارك الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، في احتفالية تكريم حافظي القرآن الكريم بالصالة المغطاة للقوات المسلحة بمحافظة أسوان. وقد تم تنظيم هذا الحفل بحضور وتحت إشراف سمير محمد خليل، مدير مديرية الأوقاف أسوان، وبحضور عدد من رجال الدين من المديرية، والأزهر الشريف.

جائزة رحلة عمرة

وخلال الاحتفال، قدم الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، جائزة لأحد الفائزين من حفظة القرآن الكريم، رحلة عمرة لتحفيز وتشجيع له ولغيره من الشباب والأطفال،على التمسك بكتاب الله عز وجل وحفظه. وجاءت هذه اللفتة في إطار اهتمام رئيس جامعة أسوان بتعزيز الثقافة الدينية وتنمية روح التنافس الشريف بين الشباب في المحافظة، مؤكدًا على أهمية دور القرآن الكريم في بناء الشخصية وتوجيه الأفراد إلى الطريق المستقيم.

وأشار رئيس الجامعة إلي ان المسابقة 4 مستويات،منها على مستوي اول،حفظة ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم ، والمستوي الثاني حفظ عشرة أجزاء، والمستوي الثالث حفظ نصف القرآن، والمستوي الرابع حفظ القرآن الكريم كاملا.

وكانت الجوائز عبارة جوائز مادية وثلاثة رحلات عمرة لحافظ القرآن كاملا، وقد أبدى الحضور إعجابهم الكبير بالاحتفال، الذي يعكس اهتمام جامعة أسوان ودعمها للأنشطة الدينية والثقافية، والعمل على ضرورة تعزيز مثل هذه المبادرات التي تسهم في تربية الأجيال القادمة على قيم الدين الحنيف السمحة.

كما عبر الدكتور لؤي نصرت عن سعادته بمشاركة هذه الفعالية، مؤكدًا أن جامعة أسوان ستظل دائمًا داعمة لكافة المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الشباب.

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