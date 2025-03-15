محافظ أسوان يجري التحاليل الطبية ضمن مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" (صور)

أجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التحاليل الطبية بوحدة طب أسرة الجعافرة بدراو، ضمن مبادرة " رمضان بصحة لكل العيلة " التى أطلقها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية لتنفيذها طوال شهر رمضان المعظم داخل 87 وحدة ومركز بواسطة 174 فرقة طبية مدربة ومجهزة، وتستهدف فحص أكثر من 55 ألف مواطن من الفئات المستهدفة بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

خدمات متميزة لمرضى السكر

ومن جانبه ناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بأهمية الإستفادة من فعاليات هذه المبادرة لما تقدمه من خدمات متميزة للوصول لمرضى السكر والضغط من المنتفعين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل من غير القادرين لعمل المتابعة وتلقى العلاج، مع تفعيل مبادرة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر لمرضى الضغط والسكر.

وأشاد بالجهود التى تقوم بها الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل التى تأتى فيها محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى،كما أن المنظومة ساهمت فى تحويل الصروح الطبية لبانوراما جمالية متكاملة.

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