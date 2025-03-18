غارات أمريكية جديدة تستهدف مواقع فى اليمن

أفادت قناة المسيرة اليمنية الذراع الإعلامية لجماعة الحوثي، بشن أمريكا غارات على منطقة بحيص بمديرية ميدي.

غارات أمريكية تستهدف طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة

وقالت القناة، استهدف عدوان أمريكي مساء الثلاثاء، منطقة طخية في مديرية مجز بمحافظة صعدة.

ويأتى هذا العدوان عقب سلسله غارات عدوانية أمريكية على العاصمة صنعاء والحديدة وعددًا من المحافظات، والتي تسببت في سقوط عشرات الشهداء والجرحى بينهم نساء وأطفال.

استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن فجر الإثنين الماضى، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة في شمال البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "تم الاستهداف بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأوضح أن القوات المسلحة اليمينة "نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه على بلدنا".





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