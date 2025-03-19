الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

ضبط 1126 مخالفة تجاوز سرعات بالطرق الصحراوية خلال 24 ساعة

حملة مرورية بالطرق
حملة مرورية بالطرق الصحراوية، فيتو

وجهت الإدارة العامة للمرور حملة مكبرة استهدفت الطرق الصحراوية بمحافظتي القاهرة والجيزة واستهدفت ضبط المخالفات  خلال 24 ساعة،  وأسفرت عن ضبط 1126 مخالفة تجاوز سرعات و118 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 45 دراجة نارية مخالفة، 80 مخالفة موقف عشوائي، 101 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وتواصل  الإدارة العامة للمرور، شن  عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة وزارة الداخلية

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