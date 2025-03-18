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رياضة

تأكيدا لفيتو، حمادة الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر في المغرب

حمادة الشربيني عضو
حمادة الشربيني عضو اتحاد الكرة، فيتو

منتخب مصر، كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، حمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة لرئاسة بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم في رحلته إلى المغرب لمواجهة منتخب إثيوبيا في الحادية عشر مساء الجمعة المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

كانت فيتو انفردت يوم 5 مارس الماضي بأن مجلس الجبلاية أسند رئاسة بعثة منتخب مصر إلى لمغرب لعضو المجلس حمادة الشربيني.

 

لمطالعة الخبر: الشربيني رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

 وتتوجه بعثة منتخب مصر في الثامنة مساء اليوم إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات.

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