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رياضة

منتخب مصر يطير إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس العالم (صور)

منتخب مصر
منتخب مصر

منتخب مصر، غادرت بعثة منتخب مصر، مطار القاهرة، متجهة إلى المغرب استعداد لمواجهة نظيره منتخب إثيوبيا مساء الجمعة المقبل، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

وخصص مسئولو اتحاد الكرة طائرة خاصة لنقل بعثة منتخب مصر الوطني إلى المغرب، وأقلعت في تمام الثامنة مساء في رحلة طيران تستغرق قرابة 6 ساعات. 

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وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مرانه الأخير عصر اليوم الثلاثاء على ملعب القاهرة الدولي، كامل العدد، بعد انضمام الثلاثي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد لمعسكر الفريق صباح اليوم.

وحضر المران أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وشهد المران حماسا وجدية من جانب جميع اللاعبين لنيل رضا الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للتواجد في التشكيلة الأساسي أمام إثيوبيا وسيراليون.

تضم بعثة منتخب مصر الجهاز الفني للفريق بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي إلى جانب 24 لاعبا.

24 لاعبا في قائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة تضم 24 لاعبا، استعدادا لمعسكر مارس الذي انطلق يوم 16 مارس الجاري، لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون، المقرر لهما يوما 21 و25 مارس الجاري في الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاءت كالتالي:

محمد الشناوي - محمد عواد - مصطفى شوبير - عبد العزيز البلعوطي - محمد هاني - أحمد عيد- محمد عبد المنعم - رامي ربيعه - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد شحاتة - حمدي فتحي - نبيل دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - أسامه فيصل

منتخب مصر يخوض مرانه الثاني باستاد القاهرة

أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم ثاني تدريباته باستاد القاهرة الدولي، مساء أمس الإثنين، في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و٢٥ مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية، ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ملعب مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة مباراة مصر وإثيوبيا في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم على ملعب العربي زوالي بالدار البيضاء في المغرب، بسبب عدم امتلاك إثيوبيا ملاعب مطابقة للمواصفات. 

ويتواجد منتخب مصر فى المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، مع منتخبات بوركينافاسو، إثيوبيا، غينيا بيساو، سيراليون وجيبوتى.

ويتصدر منتخب مصر حاليًا جدول ترتيب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم، برصيد 10 نقاط، بعد خوض 4 مباريات، مُحققًا 3 انتصارات وتعادل وحيد.

 

 

 

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