نصيحة الأهلي لـ إمام عاشور للعودة إلى حسابات حسام حسن

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس جديدة في أزمة استمرار استبعاد إمام عاشور لاعب الفريق من حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني، مؤكدا أن اللاعب تم إبلاغه بضرورة تقديم اعتذار عبر منصاته الرسمية إلى الجهاز الفني للمنتخب لضمان العودة إلى حسابات المنتخب.

أضاف: طلبنا من اللاعب توضيح موقفه بشأن أزمته مع الجهاز الفني وأن يكون هناك بيان رسمي لإنهاء الأمر والاعتذار وفتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني للمنتخب.

قال مصدر داخل الأهلي إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مواجهة مزيد من الغرامات المالية.

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي وعلى اثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مواجهة مزيد من العقوبات والغرامات المالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا ”، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال

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