الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

تفاصيل هجوم الفجر على اليمن.. 31 قتيلًا في حصيلة غير نهائية.. وترامب يهدد بفتح أبواب الجحيم ردًّا على تهديد الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر

الضربات الامريكية
الضربات الامريكية داخل اليمن، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة للضربات الأمريكية التي استهدفت مناطق متفرقة من اليمن، السبت، وقالت واشنطن إنها رد على تهديد جماعة الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر.

تفاصيل جديدة للضربات الأمريكية في اليمن

وحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزارة الدفاع (البنتاجون) بالبدء في إعداد خطط عسكرية ضد الحوثيين، في أعقاب قراره بإعادة تصنيفهم منظمة إرهابية بعد عدة أسابيع من توليه منصبه، وفقا لمسؤول أمريكي.

وبعد أن أسقط الحوثيون مسيرة عسكرية أمريكية قبل أسبوعين، تسارعت وتيرة الاستعدادات للضربات، حسب المسؤول.

وفي الأيام الأخيرة أصبح السؤال الرئيسي بين صناع القرار الأمريكي، هو التوقيت العملي الأمثل للضربات.

وأكد المسؤول الأمريكي لـ"أكسيوس"، أن ترامب وافق على خطة الهجوم يوم الجمعة، وأصدر الأمر النهائي بتنفيذها يوم السبت، في نفس يوم وقوعها.

وأبلغت إدارة ترامب عددا قليلا من حلفائها الرئيسيين مسبقا، وأبرزهم إسرائيل التي سبق لها تنفيذ ضربات عنيفة على اليمن، تزامنا مع حربها على قطاع غزة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه "تم إبلاغ حلفاء آخرين ذوي صلة، وكبار أعضاء الكونجرس بعد بدء الضربات".

غارات أمريكية متواصلة ضد الحوثيين

كما قال المسؤول: إن غارات السبت لم تكن ضربة منفردة، بل بداية لسلسلة غارات أمريكية متواصلة ضد الحوثيين، ومن المتوقع أن تستمر لأيام أو ربما حتى أسابيع.

ووجه ترامب تحذيرا للحوثيين بـ"فتح أبواب الجحيم" إن لم يتوقفوا عن شن الهجمات في البحر المتوسط، كما حذر إيران، الداعم الرئيسي للجماعة، من استمرار دعمها للحوثيين.

وأدت الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن إلى مقتل 31 شخصا، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للحوثيين، الأحد.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة أنيس الأصبحي على منصة "إكس": "الإحصائية الأولية لعدد ضحايا العدوان الأمريكي الذي استهدف مناطق مدنية وسكنية في صنعاء ومحافظة صعدة والبيضاء ورداع وصلت إلى 31 شهيدا و101 جريحا معظمهم من الأطفال والنساء".

وأشار الأصبحي إلى أن الحصيلة أولية، و"ما زال البحث جاريا لانتشال الضحايا".

وجاءت الضربات بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، لينهوا بذلك فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير مع وقف إطلاق النار في غزة.

كما جاءت بعد أيام قليلة من تسليم رسالة من ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، سعيا لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

والأربعاء رفض خامنئي إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.

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