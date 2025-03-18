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اقتصاد

الفيدرالى الأمريكى يحسم أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات 2025 غدا

الفيدرالى الامريكى
الفيدرالى الامريكى

يحسم الفيدرالي الأمريكي، غدا الأربعاء، مصير أسعار الفائدة في ثاني اجتماعات المركزي خلال 2025، وسط حالة من الترقب تعيشها الأسواق العالمية للقرار وتوجهات لجنة السياسة الفيدرالية حول الفائدة الأمريكية.

 

قرار الفيدرالي بشأن الفائدة

وكان الفيدرالي الأمريكي، قرر يوم الأربعاء 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 _4.50%.

بيانات التضخم الأمريكية

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، يوم الأربعاء 13 مارس الجاري، عن تراجع معدل التضخم خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 0.2%، ليصل إلى 2.8% على أساس سنوي، هذا الانخفاض الذي جاء أقل من توقعات المحللين الذين توقعوا استقرار المعدل عند 3%، يعيد تشكيل النقاش حول سياسة الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي


تراجع معدل التضخم في أمريكا

يعد تراجع التضخم الأمريكي إلى 2.8% مؤشرا إيجابيا على تباطؤ الضغوط التضخمية التي كانت تواجه الاقتصاد الأمريكي خلال السنوات الماضية، هذا التراجع يرجع جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية، بالإضافة إلى استقرار سلاسل التوريد العالمية بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال جائحة كورونا.

 

ومع تراجع التضخم، يشهد المواطنون الأمريكيون انخفاضا في أسعار العديد من السلع والخدمات، مما يعزز القوة الشرائية للأسر ويدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم قرارات الفيدرالي خلال الاجتماع المقبل ليتحول من رفع الفائدة إلى تبني سياسة أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي.

تأثير بيانات التضخم على سياسة الفيدرالي

مع تراجع التضخم، يتوقع المحللون أن الفيدرالي قد يبدأ في إعادة تقييم سياسته النقدية، خلال الأشهر الماضية، وهذا مع اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2%، مما يجعله قد يلجأ الفيدرالي إلى وقف رفع الفائدة أو حتى تثبيتها لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويتوقع أن تكون بيانات التضخم الجديدة محور النقاش في اجتماع الفيدرالي المقرر له غدا الخميس، قد يعلن الفيدرالي عن تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، خاصة إذا استمرت مؤشرات التضخم في الانخفاض.

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التضخم الأمريكي وتوقعات الفائدة

ويأتي تقرير التضخم، ليؤكد أن التقدم في احتواء التضخم عرضة للانتكاس، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل القريب، خاصة مع استمرار قوة سوق العمل.

كما يترقب صناع القرار في البنك المركزي المزيد من الوضوح بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب، لا سيما الرسوم الجمركية، التي بدأت بالفعل في رفع توقعات المستهلكين للتضخم.

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