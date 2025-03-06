النقض تؤيد إعدام قاتل الطفل سيف بالمنصورة.. المتهم تعرف على الضحية في التوك توك.. واستدرجه وغدر به بهدف السرقة

أسدلت محكمة النقض، الستار على محاكمة المتهم بقتل الطفل سيف بالمنصورة عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بقصد السرقة وقضت بإعدامه.



وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل طفل في مدينة السنبلاوين بغرض سرقة "توك توك"، وقيامه باستدراج المجني عليه إلى مكان مظلم بحجة أنه مندوب مبيعات، وانهال عليه ضربًا بسكين حتى فاضت روحه، وألقى بالجثة على الطريق، مستغلًا حداثة سن المجني عليه

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "محمد ا. م." لقيامه بقتل المجني عليه الطفل هاني إبراهيم سالم سلمى سليمان، وشهرته "سيف"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد عزما قاطعا على قتله.



المتهم طعن المجني عليه في الرقبة



وما إن ظفر المتهم بالمجني عليه عاجله بضربه بواسطة سلاح أبيض "سكين"، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وشهد إبراهيم سالم، 46 عامًا، عامل، والد المجني عليه، في تحقيقات النيابة العامة، بأن نجله المجنى عليه الطفل اعتاد العمل بالدرجة البخارية "توك توك" محل الواقعة المملوكة لوالدته، وذلك لكسب الرزق بزمام قريته، وفي يوم الواقعة خرج قاصدا وجهته، وبمهاتفته أنبأه بأنه برفقته شخص سيقصد به إلى وجهته ويعود إلى مسكنه، إلا أنه لم يحضر فارتاع فؤاده عليه وخالج صدره الشكوك لأمره، إلى أن فطن بمقتله، وأعزى قصد المتهم من ارتكاب الواقعة إلى إزهاق روح نجله الطفل المجني عليه بغية الاستيلاء على الدراجة البخارية محل الواقعة.

واعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة، علي النحو الذي شهد به الشهود، وقام بعمل المعاينة التصويرية للواقعة



المتهم: تعرفت على المجني عليه قبل أسبوع من الواقعة



وأضاف المتهم أنه تعرف على المجني عليه منذ أسبوع قبل ارتكابه الجريمة، عندما استقل التوك توك معه بمدينة السنبلاوين، وحصل على رقم هاتفه، للتواصل معه، بحجة أنه مندوب مبيعات، وسيوصله لعملائه أثناء وجوده في السنبلاوين.

وأضاف المتهم خلال اعترافاته، أنه في يوم الجريمة، اتصل بالمجني عليه، واستقل معه التوك توك إلى خارج مدينة السنبلاوين، ثم ذبحه بسكين أعده لذلك، وخوفا من افتضاح أمره، هرب بالتوك توك، ونسى السكين بمكان الواقعة

تلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام يفيد بوصول "سيف. إ. س" 18 سنة، سائق توك توك، مقيم بمنطقة الحوال بندر السنبلاوين، جثة هامدة وبه إصابات ومذبوح من منطقة الرقبة.

وعلى الفور انتقل الرائد نصر نجم رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه سائق توك توك كما تبين اختفاء المركبة التى كان يقودها.



وكشفت التحريات أن الحادث تم بدافع سرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة



وأضافت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شخص كان قد استقل التوك توك صحبة المجني عليه، عقب تقنين الإجراءات تم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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