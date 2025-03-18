سكرتير عام مساعد دمياط يتابع سير العمل بالمنشآت الصحية والتعليمية

أجرى اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد لمحافظة دمياط، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بنطاق كفر سعد وميت أبو غالب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بمتابعة المنظومة الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

السكرتير المساعد يتابع الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية

متابعة الخدمات الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية

وشملت الجولة التفقدية الوحدة الصحية بكفر سعد البلد ومستشفى ميت أبو غالب، حيث اطمأن اللواء عاشور على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وحرص على التواصل مع المترددين على المستشفى والوحدة الصحية للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة.

متابعة العملية التعليمية والتأكد من تهيئة المناخ الدراسي



كما تفقد السكرتير العام المساعد عددًا من المدارس، شملت كفر شحاتة الابتدائية، وكفر سعد البلد الإعدادية، وميت أبو غالب التجارية المشتركة، ومدرسة ضياء الدين القصبي، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من توافر بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

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