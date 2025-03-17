الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يرأس اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات

محافظ دمياط, ڤيتو
محافظ دمياط, ڤيتو

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات،  جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور شكرى حسين مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN ومديرى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وشئون البيئة والمتابعة والمركبات بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم.

 شهد الاجتماع عرضا تفصيلىا لمحاور التنفيذ قدمه مستشار الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،  والتى ستبدأ بعقد دراسة مبدئية تتضمن حصر كميات المخلفات ومواصفاتها التفصيلية، والتى تنتج عن الأنشطة المنزلية والصناعية والخدمية، داخل المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريف وقياس معدلات المخلفات الناتجة عن الفاقد الطعام، وكذا قياس نسبة التسرب البلاستيكى بالمصارف المائية، وذلك تمهيدًا لوضع خطة تحقق محاور التنفيذ للأداة للوصول إلى أفضل نموذج للجمع والنقل طبقًا لطبيعة كل منطقة،  استعرض كذلك أبرز الخبرات من تنفيذ هذه الأداة بمحافظات الإسكندرية والدقهلية وأسوان.

وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " كافة المحاور المرتبطة بالتنفيذ، وبالأخص ما يرتبط بعمليتى الجمع والنقل، وإمكانية إنشاء محطات وسيطة نظرًا لوجود مصنع تدوير المخلفات بفارسكور، وكذلك مدفن صحى، ووضع منظومة للجمع المنزلى.

 

محافظ دمياط يجتمع لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات
محافظ دمياط يجتمع لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات

هذا وقد رحب " محافظ دمياط " باستكمال مخططات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك بإطلاق الأداة الذكية لإدارة المخلفات، وتنفيذها بمحافظة دمياط، مؤكدًا على تضافر الجهود لإعداد دراسة متكاملة ودقيقة، واعتبار ذلك ذى أهمية قصوى، لارتباط ذلك بوضع خطة ناجحة للتنفيذ، وتحقيق كافة الأهداف من إطلاق الأداة، حيث سينعكس ذلك على المحاور البيئية والصحية والاقتصادية، علاوة على دعم جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الوحدات المحلية برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية ديوان عام المحافظة رؤساء الوحدات المحلية محافظ دمياط محافظة دمياط مصنع تدوير المخلفات

مواد متعلقة

نائبة محافظ دمياط تناقش آليات إدارة المخلفات الصلبة

التربية والتعليم في 2024.. رحيل رضا حجازي عن الوزارة الأبرز.. هيكلة نظام الثانوية العامة.. حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.. وعودة امتحانات 3 ابتدائي

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. صعود سعر النفط بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية.. مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي

السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لـ فيتو: نتائج مؤتمر أذربيجان للمناخ مخيبة لآمال الدول النامية.. ومصر بذلت جهودا كبيرة لمنع فشل cop29

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

في اليوم العالمي لذوي الإعاقة، وزارة الثقافة تنظم 150 فعالية بأنحاء الجمهورية

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

التحقيقات تكشف تورط رئيس مدينة السادات و3 موظفين في تقاضى رشاوي وجمع ثروة طائلة

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

التخطيط لزرع شرائح تحفيز في أدمغة مدمني الكحول والمخدرات في بريطانيا

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عمرو خالد يوضح كيف واجه النبي أبشع تهمة يمكن أن يواجهها رجل وتعامل مع مروجيها؟ (فيديو)

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية