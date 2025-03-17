محافظ دمياط يرأس اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات

ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والدكتور شكرى حسين مستشار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN ومديرى الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية وشئون البيئة والمتابعة والمركبات بديوان عام المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ونوابهم.

شهد الاجتماع عرضا تفصيلىا لمحاور التنفيذ قدمه مستشار الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتى ستبدأ بعقد دراسة مبدئية تتضمن حصر كميات المخلفات ومواصفاتها التفصيلية، والتى تنتج عن الأنشطة المنزلية والصناعية والخدمية، داخل المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريف وقياس معدلات المخلفات الناتجة عن الفاقد الطعام، وكذا قياس نسبة التسرب البلاستيكى بالمصارف المائية، وذلك تمهيدًا لوضع خطة تحقق محاور التنفيذ للأداة للوصول إلى أفضل نموذج للجمع والنقل طبقًا لطبيعة كل منطقة، استعرض كذلك أبرز الخبرات من تنفيذ هذه الأداة بمحافظات الإسكندرية والدقهلية وأسوان.

وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " كافة المحاور المرتبطة بالتنفيذ، وبالأخص ما يرتبط بعمليتى الجمع والنقل، وإمكانية إنشاء محطات وسيطة نظرًا لوجود مصنع تدوير المخلفات بفارسكور، وكذلك مدفن صحى، ووضع منظومة للجمع المنزلى.

محافظ دمياط يجتمع لمناقشة آليات تطبيق أداة الإدارة الذكية للمخلفات

هذا وقد رحب " محافظ دمياط " باستكمال مخططات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك بإطلاق الأداة الذكية لإدارة المخلفات، وتنفيذها بمحافظة دمياط، مؤكدًا على تضافر الجهود لإعداد دراسة متكاملة ودقيقة، واعتبار ذلك ذى أهمية قصوى، لارتباط ذلك بوضع خطة ناجحة للتنفيذ، وتحقيق كافة الأهداف من إطلاق الأداة، حيث سينعكس ذلك على المحاور البيئية والصحية والاقتصادية، علاوة على دعم جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحقيق مستهدفات التنمية ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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